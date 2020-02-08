Товарищеские матчи: ЦСКА обыграл "Одд", "Уфа" сыграла вничью с "Урарту", "Крылья Советов" провели сразу два матча

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Товарищеские матчи: ЦСКА обыграл "Одд", "Уфа" сыграла вничью с "Урарту", "Крылья Советов" провели сразу два матча

Представляем результаты товарищеских матчей с участием российских клубов.

ЦСКА - "Одд" Норвегия 3:1

Голы: Бийол, 4 - 1:0, Бервен, 12 - 1:1, Шкурин, 24 - 2:1, Марадишвили, 38 - 3:1.

ЦСКА: Тороп, Елеев, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Колесниченко (Котин), Марадишвили, Шкурин, Караев.


"Уфа" - "Урарту" Армения 0:0

"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Никитин, Табидзе, Алиев, Карп, Фомин, Тилль, Кротов, Бизяк.


"Крылья Советов" - "Нефтехимик" 2:1

Голы: Уридия, 2 - 0:1, Голенков, 34 - 1:1, Чернов, 84 - 1:2.

Удаления: Анюков (16), Тимофеев (24).

"Крылья Советов": Рыжиков (Овсянников, 46), Анюков (Мияйлович, 22), Лысцов, Бурлак, Полуяхтов, Гацкан, Тимофеев (Чернов, 34), Кабутов, Иванов, Евинов, Голенков.


"Крылья Советов" - "Рандерс" Дания 2:2

Голы: Риис, 6 - 0:1, Попович, 65 - 1:1, Терехов, 72 - 2:1, Эго (пен), 83 - 2:2

"Крылья Советов": Фролов, Зеффан (Кабутов), Чернов, Карпов, Комбаров, Тимофеев (Мияйлович), Антон, Попович, Терехов, Зиньковский, Радонич.

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