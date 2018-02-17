Товарищеские матчи: ЦСКА расписал безголевую ничью с "Эсбьергом" и другие результаты

В субботу состоялись три товарищеских матча с участием российских клубов. "Тосно" и "Ростов" добились побед, а ЦСКА и "Эсбьерг" голов не забили.

ЦСКА (Россия) – "Эсбьерг" (Дания) - 0:0

ЦСКА: Помазун, Алексей Березуцкий (Хосонов, 46), Игнашевич (Тикнизян, 46), Набабкин, Фернандес (Гордюшенко, 46), Кучаев, Натхо (Бистрович, 46), Дзагоев (Головин, 46), Вернблум (Жамалетдинов, 46; Жиронкин, 68), Витиньо (Чалов, 46), Муса (Миланов, 46).



"Тосно" (Россия) – "Бананц" (Армения) - 4:0

Голы: Труич, 16 - 1:0, Дугалич, 42 - 2:0, Жигулев, 69 - 3:0, Мирзов, 76 - 4:0.

"Тосно": Опарин, Буйволов, Маргасов, Чернов, Дугалич, Галиулин (Мирзов, 67), Нуну Роша (Трошечкин, 84), Полетанович (Жигулев, 51), Рикардинью (Карницкий, 67), Мелкадзе (Погребняк, 46. Палиенко, 72), Труич (Скворцов, 72).



"Ростов" (Россия) – "Олесунн" (Норвегия) - 2:1

Голы: Ингасон, 34 - 1:0, Зуев, 40 - 2:0, Хофф, 69 - 2:1.

"Ростов": Песьяков, Плиев, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Скопинцев, Чуперка, Шомуродов, Гацкан, Зуев, Сигурдарсон.

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