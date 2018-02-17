Товарищеские матчи: ЦСКА расписал безголевую ничью с "Эсбьергом" и другие результаты
В субботу состоялись три товарищеских матча с участием российских клубов. "Тосно" и "Ростов" добились побед, а ЦСКА и "Эсбьерг" голов не забили.
ЦСКА (Россия) – "Эсбьерг" (Дания) - 0:0
ЦСКА: Помазун, Алексей Березуцкий (Хосонов, 46), Игнашевич (Тикнизян, 46), Набабкин, Фернандес (Гордюшенко, 46), Кучаев, Натхо (Бистрович, 46), Дзагоев (Головин, 46), Вернблум (Жамалетдинов, 46; Жиронкин, 68), Витиньо (Чалов, 46), Муса (Миланов, 46).
"Тосно" (Россия) – "Бананц" (Армения) - 4:0
Голы: Труич, 16 - 1:0, Дугалич, 42 - 2:0, Жигулев, 69 - 3:0, Мирзов, 76 - 4:0.
"Тосно": Опарин, Буйволов, Маргасов, Чернов, Дугалич, Галиулин (Мирзов, 67), Нуну Роша (Трошечкин, 84), Полетанович (Жигулев, 51), Рикардинью (Карницкий, 67), Мелкадзе (Погребняк, 46. Палиенко, 72), Труич (Скворцов, 72).
"Ростов" (Россия) – "Олесунн" (Норвегия) - 2:1
Голы: Ингасон, 34 - 1:0, Зуев, 40 - 2:0, Хофф, 69 - 2:1.
"Ростов": Песьяков, Плиев, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Скопинцев, Чуперка, Шомуродов, Гацкан, Зуев, Сигурдарсон.
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|Команда
|М
|О
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|Локомотив Москва
|20
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|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12