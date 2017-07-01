Товарищеские матчи: ЦСКА, "Спартак", "Динамо" и "Уфа" побеждают
В субботу состоялись четыре товарищеских матча с участием российских клубов.
ЦСКА (Россия) – "Партизан" (Сербия) - 3:0
Голы: Кучаев, 17 - 1:0, Витиньо, 31 - 2:0, Чалов, 86 - 3:0.
ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, Чернов, А. Березуцкий (Набабкин, 68), Фернандес (Миланов, 46), Щенников (Тошич, 78), Натхо (Гордюшенко, 73), Кучаев (Хосонов, 83), Вернблум, Чалов, Витиньо (Жамалетдинов, 71).
"Спартак" (Россия) – "Вождовац" (Сербия) - 3:2
Голы: Зе Луиш, 4 - 1:0, Адриано, 13 - 2:0, Зец, 17 - 2:1, Дражич, 42 - 2:2, Ананидзе, 85 - 3:2.
"Спартак": Ребров (Селихов, 46), Ещенко, Щербаков, Боккетти (Таски, 61), Тигиев, Фернандо, Бакаев (Шанбиев, 63), Попов (Самсонов, 76), Промес, Зе Луиш (Давыдов, 83), Луис Адриано (Ананидзе, 46).
"Динамо" (Россия) – "Лудогорец" (Болгария) - 3:1
Голы: Жоао Паоло, 23 - 0:1, Вандерсон, 41 - 1:1, Бечирай, 47 - 2:1, Зотов, 54 - 3:1.
"Динамо": Шунин, Козлов, Шунич (Хольмен, 46), Белоруков, С.Терехов, Катрич, Зотов (Сапета, 60), Соу (Соснин, 60), Панченко (Луценко, 46), Ионов, Вандерсон (Бечирай, 46).
"Уфа" (Россия) – "Университатя" (Румыния) - 2:1
Голы: Матеу, 40 - 0:1, Сафрониди, 43 - 1:1, Сухов, 59 - 2:1.
"Уфа": Беленов, Сафрониди (Никитин, 46), Сухов (Безденежных, 77), Табидзе, Живоглядов, Тумасян (Аликин, 46), Засеев (Сысуев, 46), Обляков (Зубарев, 68), Пауревич, Фатаи (Кротов, 77), Игбун (Абдулавов, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14