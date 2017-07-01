Товарищеские матчи: ЦСКА, "Спартак", "Динамо" и "Уфа" побеждают

В субботу состоялись четыре товарищеских матча с участием российских клубов.

ЦСКА (Россия) – "Партизан" (Сербия) - 3:0

Голы: Кучаев, 17 - 1:0, Витиньо, 31 - 2:0, Чалов, 86 - 3:0.

ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, Чернов, А. Березуцкий (Набабкин, 68), Фернандес (Миланов, 46), Щенников (Тошич, 78), Натхо (Гордюшенко, 73), Кучаев (Хосонов, 83), Вернблум, Чалов, Витиньо (Жамалетдинов, 71).



"Спартак" (Россия) – "Вождовац" (Сербия) - 3:2

Голы: Зе Луиш, 4 - 1:0, Адриано, 13 - 2:0, Зец, 17 - 2:1, Дражич, 42 - 2:2, Ананидзе, 85 - 3:2.

"Спартак": Ребров (Селихов, 46), Ещенко, Щербаков, Боккетти (Таски, 61), Тигиев, Фернандо, Бакаев (Шанбиев, 63), Попов (Самсонов, 76), Промес, Зе Луиш (Давыдов, 83), Луис Адриано (Ананидзе, 46).



"Динамо" (Россия) – "Лудогорец" (Болгария) - 3:1

Голы: Жоао Паоло, 23 - 0:1, Вандерсон, 41 - 1:1, Бечирай, 47 - 2:1, Зотов, 54 - 3:1.

"Динамо": Шунин, Козлов, Шунич (Хольмен, 46), Белоруков, С.Терехов, Катрич, Зотов (Сапета, 60), Соу (Соснин, 60), Панченко (Луценко, 46), Ионов, Вандерсон (Бечирай, 46).



"Уфа" (Россия) – "Университатя" (Румыния) - 2:1

Голы: Матеу, 40 - 0:1, Сафрониди, 43 - 1:1, Сухов, 59 - 2:1.

"Уфа": Беленов, Сафрониди (Никитин, 46), Сухов (Безденежных, 77), Табидзе, Живоглядов, Тумасян (Аликин, 46), Засеев (Сысуев, 46), Обляков (Зубарев, 68), Пауревич, Фатаи (Кротов, 77), Игбун (Абдулавов, 77).

Не пропустите: Товарищеские матчи: "Локомотив" проиграл "Риеке" и другие результаты. | http://soccernews.ru