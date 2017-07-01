Товарищеские матчи: ЦСКА, "Спартак", "Динамо" и "Уфа" побеждают

Теги цска москваспартак москвадинамо москвауфа

Товарищеские матчи: ЦСКА, "Спартак", "Динамо" и "Уфа" побеждают

В субботу состоялись четыре товарищеских матча с участием российских клубов.

ЦСКА (Россия) – "Партизан" (Сербия) - 3:0

Голы: Кучаев, 17 - 1:0, Витиньо, 31 - 2:0, Чалов, 86 - 3:0.

ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, Чернов, А. Березуцкий (Набабкин, 68), Фернандес (Миланов, 46), Щенников (Тошич, 78), Натхо (Гордюшенко, 73), Кучаев (Хосонов, 83), Вернблум, Чалов, Витиньо (Жамалетдинов, 71).


"Спартак" (Россия) – "Вождовац" (Сербия) - 3:2

Голы: Зе Луиш, 4 - 1:0, Адриано, 13 - 2:0, Зец, 17 - 2:1, Дражич, 42 - 2:2, Ананидзе, 85 - 3:2.

"Спартак": Ребров (Селихов, 46), Ещенко, Щербаков, Боккетти (Таски, 61), Тигиев, Фернандо, Бакаев (Шанбиев, 63), Попов (Самсонов, 76), Промес, Зе Луиш (Давыдов, 83), Луис Адриано (Ананидзе, 46).


"Динамо" (Россия) – "Лудогорец" (Болгария) - 3:1

Голы: Жоао Паоло, 23 - 0:1, Вандерсон, 41 - 1:1, Бечирай, 47 - 2:1, Зотов, 54 - 3:1.

"Динамо": Шунин, Козлов, Шунич (Хольмен, 46), Белоруков, С.Терехов, Катрич, Зотов (Сапета, 60), Соу (Соснин, 60), Панченко (Луценко, 46), Ионов, Вандерсон (Бечирай, 46).    


"Уфа" (Россия) – "Университатя" (Румыния) - 2:1

Голы: Матеу, 40 - 0:1, Сафрониди, 43 - 1:1, Сухов, 59 - 2:1.

"Уфа": Беленов, Сафрониди (Никитин, 46), Сухов (Безденежных, 77), Табидзе, Живоглядов, Тумасян (Аликин, 46), Засеев (Сысуев, 46), Обляков (Зубарев, 68), Пауревич, Фатаи (Кротов, 77), Игбун (Абдулавов, 77).

Не пропустите: Товарищеские матчи: "Локомотив" проиграл "Риеке" и другие результаты. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Финал Кубка Конфедераций: полюбившиеся чилийцы против беспощадных немцев

Финал Кубка Конфедераций: полюбившиеся чилийцы против беспощадных немцев

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов