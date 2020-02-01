Товарищеские матчи: "Динамо" обыграло "Слован", ЦСКА и "Сочи" завешили свои матчи вничью
Представляем результаты товарищеских матчей с участием российских клубов.
ЦСКА - "Сваровски-Тироль" 2:2
Голы ЦСКА: Влашич (пен), 41 - 1:0, Бийол, 79 - 2:2
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Набабкин, Карпов, Фернандес, Щенников, Ахметов, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Караев.
"Динамо" - "Слован" 2:0
Голы: Комличенко (пен), 71 - 1:0, Данилин, 88 - 2:0
"Динамо": Шунин, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Паршивлюк, Нойштедтер (Москвичев, 62), Юсупов, Рауш (Карапузов, 62), Филипп, Шиманьски (Гоманюк, 46), Комличенко.
"Сочи" - "Спартак Трнава" 2:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15