Товарищеские матчи: "Динамо" обыграло "Слован", ЦСКА и "Сочи" завешили свои матчи вничью

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Товарищеские матчи: "Динамо" обыграло "Слован", ЦСКА и "Сочи" завешили свои матчи вничью

Представляем результаты товарищеских матчей с участием российских клубов.

ЦСКА - "Сваровски-Тироль" 2:2

Голы ЦСКА: Влашич (пен), 41 - 1:0, Бийол, 79 - 2:2

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Набабкин, Карпов, Фернандес, Щенников, Ахметов, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Караев.


"Динамо" - "Слован" 2:0

Голы: Комличенко (пен), 71 - 1:0, Данилин, 88 - 2:0

"Динамо": Шунин, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Паршивлюк, Нойштедтер (Москвичев, 62), Юсупов, Рауш (Карапузов, 62), Филипп, Шиманьски (Гоманюк, 46), Комличенко.


"Сочи" - "Спартак Трнава" 2:2

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