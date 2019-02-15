Товарищеские матчи: "Динамо" победило, "Арсенал" проиграл, "Уфа" сыграла вничью
В пятницу состоялись три товарищеских матча с участием российских клубов, которые продолжают подготовку к весенней части сезона.
"Динамо" (Москва, Россия) – "Чихура" (Грузия) - 5:0
Голы: Юсупов, 9 - 1:0, Марков, 14 - 2:0, Жоаозиньо, 55 - 3:0, Кардозу, 59 - 4:0, Лацевич, 87 - 5:0.
"Арсенал" (Тула, Россия) – "Торпедо-БеЛАЗ" (Беларусь) - 0:2
Голы: Соловей, 11 - 0:1, Горбачик, 20 - 0:2.
"Уфа" (Россия) – "Альмерия" (Испания) - 1:1
Голы: Неделчару, 16 - 1:0, Давид Роча, 45 - 1:1.
Не пропустите: Время начала матча "Уфа" - "Динамо" изменено. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Симеоне прокомментировал продление контракта с "Атлетико"
-
"Ювентус" - "Фрозиноне": видеотрансляция матча Серии А начнется в 22:30 мск
-
Тухель получил двухматчевую дисквалификацию
-
Травма Икарди: появилась новая информация
-
Товарищеские матчи: "Динамо" победило, "Арсенал" проиграл, "Уфа" сыграла вничью
-
"Аталанта" - "Милан": анонс и прогноз битвы за зону Лиги Чемпионов в рамках 24 тура Серии "А"
-
В России приняли важное решение о статусе белорусских футболистов
-
Хамшик прокомментировал свой переход в "Далянь Ифан"
-
"Челси" нашел замену Азару в чемпионате Нидерландов
-
"Тоттенхэм" готов заплатить крупную сумму за игрока из Серии А
-
Вальверде сделал заявление о продлении контракта с "Барселоной"
-
Игроки БАТЭ необычным образом отпраздновали сенсационную победу над "Арсеналом"
-
Один из лучших игроков "Баварии" вернулся в строй перед матчем с "Ливерпулем"
-
"Барселона" и "Реал" ведут борьбу за звезду "Челси"
-
СМИ: Икарди определился с новым клубом
-
Китайский клуб договорился о трансфере игрока из Примеры
-
Полузащитник "Баварии" признан лучшим игроком января в Бундеслиге
-
"Ливерпуль" нацелился на форварда "Барселоны"
-
В спортивном суде приняли важное решение о ПСЖ
-
"Локомотив" объявил о первом зимнем трансфере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10