Товарищеские матчи: "Динамо" победило, "Арсенал" проиграл, "Уфа" сыграла вничью

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Товарищеские матчи: "Динамо" победило, "Арсенал" проиграл, "Уфа" сыграла вничью

В пятницу состоялись три товарищеских матча с участием российских клубов, которые продолжают подготовку к весенней части сезона.

"Динамо" (Москва, Россия) – "Чихура" (Грузия) - 5:0

Голы: Юсупов, 9 - 1:0, Марков, 14 - 2:0, Жоаозиньо, 55 - 3:0, Кардозу, 59 - 4:0, Лацевич, 87 - 5:0.


"Арсенал" (Тула, Россия) – "Торпедо-БеЛАЗ" (Беларусь) - 0:2

Голы: Соловей, 11 - 0:1, Горбачик, 20 - 0:2.


"Уфа" (Россия) – "Альмерия" (Испания) - 1:1

Голы: Неделчару, 16 - 1:0, Давид Роча, 45 - 1:1.

Не пропустите: Время начала матча "Уфа" - "Динамо" изменено. | http://soccernews.ru

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