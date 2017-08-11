Товарищеские матчи: "Фиорентина" и "Наполи" побеждают

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Товарищеские матчи: "Фиорентина" и "Наполи" побеждают

В рамках подготовки к новому сезону состоялись ещё два товарищеских матча с участием европейских клубов.

"Пистойезе" - "Фиорентина" - 0:3

Голы: Эйссерик, 29 (пенальти) - 0:1, Бабакар, 51 (пенальти) - 0:2, Ребич, 86 - 0:3.


"Наполи" - "Эспаньол" - 2:0

Голы: Мертенс, 35 - 1:0, Альбиоль, 55 - 2:0. 

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