Товарищеские матчи: Голландия победила Шотландию, Румыния сильнее Турции

Теги нидерландырумыниятурцияармения

Товарищеские матчи: Голландия победила Шотландию, Румыния сильнее Турции

Завершились три товарищеских матча с участием европейских сборных. Голландия добилась минимальной победы над Шотландией, Румыния переиграла Турцию, Армения разгромила Беларусь.

Шотландия – Голландия - 0:1 (0:1)
Гол: Депай, 40 - 0:1

Шотландия: Гордон, Тирни, Берра (Малгрю, 46), Робертсон, Филлипс, Форрест (Фрэйзер, 71), Макгрегор (Каммингс, 87), Маклин, Кристи, Макгинн, Джек.

Голландия: Силлессен, ван Дейк, Блинд, Аке, Рекик, Промес (Бергейс, 76), Вейналдум, Бабел, Строотман, Депай, Фосу-Менса (Велтман, 72).

Румыния – Турция - 2:0 (1:0)
Голы: Грозав, 42 - 1:0, Грозав, 69 - 2:0

Румыния: Пантилимон (Ницэ, 71), Кирикеш, Тошка, Сэпунару (Бэлаше, 75), Григоре, Пинтилий, Станчу (Алибек, 77), Будеску (Бикфалви, 72), Дяк (Торже, 62), Грозав, Кешерю (Андоне, 66).

Турция: Текин, Азиз, Сеюнджю, Туран, Туфан (Ярдымджи, 83), Инан (Ундер, 46), Йокушлу, Озъякуп, Язиджи (Малли, 46), Чалханоглу (Караман, 64), Тосун.

Армения – Беларусь - 4:1 (2:0)
Голы: Озбилиз, 41 - 1:0, Мхитарян, 45 - 2:0, Овсепян, 55 - 3:0, Сарока, 58 (с пенальти) - 3:1, Вартанян, 84 - 4:1

Не пропустите: Адвокат уходит из сборной Нидерландов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 11 30
2 Аякс 11 22
3 Зволле 11 22
4 АЗ 11 22
5 Витесс 11 19
6 Фейеноорд 11 18
7 Эксельсиор 11 17
8 Утрехт 11 17
9 Хераклес 11 15
10 Херенвен 11 15
11 АДО Ден Хааг 11 14
12 ВВВ Венло 11 13
13 Спарта Роттердам 11 10
14 Твенте 11 9
15 Гронинген 11 9
16 НАК Бреда 11 9
17 Виллем II 11 9
18 Рода ЮК 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов