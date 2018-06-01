Товарищеские матчи: Грузия едва не опозорилась в игре с Мальтой, Тунис упустил победу над Турцией

Завершились ещё два товарищеских матча с участием национальных сборных. Грузия была близка к провалу - вырвать победу над скромной Мальтой удалось только на последних минутах благодаря голу с пенальти, а Тунис и Турция в очном поединке сильнейшего не выявили.

Грузия – Мальта - 1:0

Гол: Кашия, 90 (пенальти) - 1:0.



Тунис – Турция - 2:2

Голы: Тосун, 54 (пенальти) - 0:1, Бадри, 56 - 1:1, Сасси, 79 - 2:1, Сеюнджю, 90 - 2:2.

Тунис: Ассен, Бен-Юссеф, Маалуль (Хаддади, 82), Бронн (Наггез, 76), Мерья, Кауи (Бен-Амор, 53), Сасси, Слити (Шалали, 82), Скири (Срарфи, 70), Бадри, Бен-Юссеф (Хелифа, 75).

Турция: Кырынтылы, Сеюнджю, Калдырым, Озбайраклы, Айхан, Йокушлу (Топал, 46), Текдемир, Ундер (Озджан, 77), Кахведжи (Озъякуп, 64), Язиджи (Малли, 46), Тосун.

Удаление: Тосун (59).

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