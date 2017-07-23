Товарищеские матчи: "Халл" выиграл у "Бенфики" и другие результаты

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Товарищеские матчи: "Халл" выиграл у "Бенфики" и другие результаты

Завершились ещё три товарищеских матча с участием европейских топ-клубов.

"Монако" (Франция) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 1:2

Голы: Бруну Фернандеш, 32 - 0:1, Дост, 43 - 0:2, Каррильо, 90 - 1:2.


"Наполи" (Италия) - "Кьево" (Италия) - 1:1

Голы: Инглезе, 27 - 0:1, Унас, 59 - 1:1.


"Бенфика" (Португалия) - "Халл" (Англия) - 0:1

Гол: Боуэн, 59 - 0:1.

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13 Астон Вилла 46 62
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16 Ипсвич Таун 46 55
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