Товарищеские матчи: "Интер" победил "Вильярреал", "Наполи" разошелся миром с "Борнмутом"

Завершились два товарищеских матча с участием английских, итальянских и испанских клубов. "Борнмут" сыграл вничью с "Наполи", "Интер" добился победы над "Вильярреалом".

"Борнмут" (Англия) - "Наполи" (Италия) - 2:2 (0:1)

Голы: Мертенс, 30 - 0:1, Афобе, 52 - 1:1, Фрэнсис, 76 - 2:1, Зелински, 84 - 2:2

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Аллан, Гулам, Кулибали, Хисай, Жоржиньо, Кальехон, Хамшик, Инсинье, Мертенс

"Интер" (Италия) - "Вильярреал" (Испания) - 3:1 (1:1)

Голы: Эдер, 25 - 1:0, Сольдадо, 39 - 1:1, Йоветич, 66 - 2:1,

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Нагатомо, Миранда, Мариу, Кандрева, Гальярдини, Валеро, Перишич, Эдер

На замену выходили: Ансальди, Берни, Брозович, Габриэл Жезус, Икарди, Йоветич, Кондогбия, Мурильо, Паделли, Раноккья, Весино

"Вильярреал": Фернандес, Пабло, Бонера, Кастильехо, Эрнандес, Гаспар, Руис, Рукавина, Сансоне, Тригерос, Сольдадо

На замену выходили: Барбоса, Альваро, Бакамбу, Герра, Чука, Семеду, Сориано, Суарес, Торрес, Унал

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