Товарищеские матчи: Колумбия сыграла вничью с Чили, Тунис и Камерун не выявили победителя
Представляем результаты товарищеских матчей.
Колумбия - Чили 0:0
Колумбия: Оспина, Мина, Медина, Санчес, Тесильо, Морено, Барриос, Куадрадо, Мартинес (Лерма, 61), Сапата (Морелос, 23), Муриэль (Диас, 75).
Чили: Браво, Исла, Диас, Марипан, Парот (Опасо, 53), Пинарес (Баэса, 70), Видаль (Павес, 90), Орельяна (Рубио, 58), Пульгар, Санчес (Мора, 88), Медель (Вегас, 21).
Тунис - Камерун 0:0
Тунис: Бен-Мустафа, Мерья, Бронн, Маалуль, Кешрида, Слити (Рафья, 89), Шалали (Бен-Мохамед, 39), Кауи (Срарфи, 78), Схири, Сасси, Хенисси (Лайуни, 75).
Камерун: Ондоа, Ойонго, Фэ (Ньом, 46), Онгене (Дава, 74), Нгаде-Нгаджуи (Мукуди, 66), Кунде, Сутчин-Джум, Замбо-Ангисса, Бассогог (Фюш, 87), Токо-Экамби (Салли, 77), Ганаго (Нтеп, 46).
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