Товарищеские матчи: Корея обыграла Колумбию, а Япония переиграла Боливию

Сборная Южной Кореи в товарищеском матче переиграла Колумбию.

Первый гол во встрече забил нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

В параллельном матче сборная Японии с минимальным счетом обыграла Боливию.

Победный гол забил полузащитник Сея Накадзима.

Корея - Колумбия - 2:1 (1:0)

Голы: Сон Хын Мин, 17 - 1:0, Диас, 49 - 1:1, Ли Джэ Сон, 58 - 2:1.

Корея: Чо Хен У, Хон Чхоль, Ким Мин Джэ, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Ли Чхон Ен (На Сан Хо, 70), Ли Джэ Сон (Квон Чхан Хун, 61), Чон У Ен, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Хван Ый Джо (Квон Ген Вон, 85).

Колумбия: Арболеда, Мина (Мурильо, 43), Санчес, Борха, Орехуэла, Куэльяр (Барриос, 65), Урибе (Чара, 83), Сапата (Фалькао, 61), Морелос (Хамес Родригес, 46), Вилья (Муриэль, 65), Диас.

Япония - Боливия - 1:0 (0:0)

Гол: Накадзима, 76.

Япония: Шмидт, Ниси, Миура, Андзаи (Сасаки, 74), Хатанака, Кагава (Минамино, 71), Усами (Доан, 62), Инуи (Накадзима, 62), Кобаяси (Сибасаки, 70), Хасимото, Камада (Судзуки, 84).

Боливия: Лампе, Аким, Хусино, Фернандес, Бехарано, Кастро (Сааведра, 69), Хустиниано, Варгас (Галиндо, 83), Альварес (Х.Вака, 59), Рамальо (Чумасеро, 46), Л.Вака.

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