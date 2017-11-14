Товарищеские матчи: Корея сыграла вничью с Сербией, Колумбия разгромила Китай, ОАЭ выиграли у Узбекистана
Сегодня в товарищеских матчах Южная Корея сыграла вничью с Сербией, Колумбия разгромила Китай, а ОАЭ минимально обыграли Узбекистан.
Южная Корея - Сербия - 1:1
Голы: Льяич, 59, - 0:1, Гу Чжа-Чхоль, 62 - 1:1 (пенальти).
Китай - Колумбия - 0:4
Голы: Пардо, 6 - 0:1, Бакка, 62 - 0:2, Борха, 66 - 0:3, Борха, 90+1, - 0:4.
ОАЭ - Узбекистан - 1:0
Гол: Мабхут, 15 - 1:0.
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