Товарищеские матчи: Корея сыграла вничью с Сербией, Колумбия разгромила Китай, ОАЭ выиграли у Узбекистана

Теги сербияколумбияюжная корея

Товарищеские матчи: Корея сыграла вничью с Сербией, Колумбия разгромила Китай, ОАЭ выиграли у УзбекистанаСегодня в товарищеских матчах Южная Корея сыграла вничью с Сербией, Колумбия разгромила Китай, а ОАЭ минимально обыграли Узбекистан.

Южная Корея - Сербия - 1:1

Голы: Льяич, 59, - 0:1, Гу Чжа-Чхоль, 62 - 1:1 (пенальти).

Китай - Колумбия - 0:4

Голы: Пардо, 6 - 0:1, Бакка, 62 - 0:2, Борха, 66 - 0:3, Борха, 90+1, - 0:4.

ОАЭ - Узбекистан - 1:0

Гол: Мабхут, 15 - 1:0.

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