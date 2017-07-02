Товарищеские матчи: "Краснодар" и "Ростов" побеждают, "Ахмат" потерпел поражение

Завершились три товарищеских матча с участием российских клубов. "Краснодар" обыграл "Вииторул", "Ростов" был сильнее "Млады-Болеслав", "Ахмат" уступил "Лудогорцу".

"Краснодар" Россия – "Вииторул" Румыния – 3:1 (1:1)

Голы: Гранквист, 13 - 1:0, Херя, 25 - 1:1, Вандерсон, 52 - 2:1, Уткин, 54 - 3:1

"Краснодар": Синицын, Рамирес (Грицаенко, 46), Гранквист (Ивашин, 46), Мартынович (Жиров, 46), Янбаев (Налдо, 46), Каборе (Петров, 46), Жигулев (Подберезкин, 46), Перейра (Лаборде, 46), Классон (Уткин, 46), Жоаозиньо (Вандерсон, 46, Сулейманов, 73), Комличенко (Игнатьев, 63)

"Ростов" Россия – "Млада-Болеслав" Чехия – 3:1 (1:0)

Голы: Могилевец, 4 - 1:0, Гацкан, 51 - 2:0, Зуев, 72 - 3:1

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Вилюш, Калачев, Гацкан, Могилевец, Юсупов, Байрамян, Зуев, Григорьев.

"Ахмат" Россия – "Лудогорец" Болгария – 0:2 (0:2)

"Ахмат": Гудиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Плиев, Иванов, Мирзов, Швец, Митришев, Бакай, Раванелли