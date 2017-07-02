Товарищеские матчи: "Краснодар" и "Ростов" побеждают, "Ахмат" потерпел поражение
Завершились три товарищеских матча с участием российских клубов. "Краснодар" обыграл "Вииторул", "Ростов" был сильнее "Млады-Болеслав", "Ахмат" уступил "Лудогорцу".
"Краснодар" Россия – "Вииторул" Румыния – 3:1 (1:1)
Голы: Гранквист, 13 - 1:0, Херя, 25 - 1:1, Вандерсон, 52 - 2:1, Уткин, 54 - 3:1
"Краснодар": Синицын, Рамирес (Грицаенко, 46), Гранквист (Ивашин, 46), Мартынович (Жиров, 46), Янбаев (Налдо, 46), Каборе (Петров, 46), Жигулев (Подберезкин, 46), Перейра (Лаборде, 46), Классон (Уткин, 46), Жоаозиньо (Вандерсон, 46, Сулейманов, 73), Комличенко (Игнатьев, 63)
"Ростов" Россия – "Млада-Болеслав" Чехия – 3:1 (1:0)
Голы: Могилевец, 4 - 1:0, Гацкан, 51 - 2:0, Зуев, 72 - 3:1
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Вилюш, Калачев, Гацкан, Могилевец, Юсупов, Байрамян, Зуев, Григорьев.
"Ахмат" Россия – "Лудогорец" Болгария – 0:2 (0:2)
"Ахмат": Гудиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Плиев, Иванов, Мирзов, Швец, Митришев, Бакай, Раванелли
опрос
Лента новостей
-
Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк
-
Дракслер: "Это был по-настоящему огненный финал"
-
Диас: "Моя ошибка помешала Чили победить Германию"
-
Жулиано: "Нам с Данни не удавалось играть в одном ритме"
-
Терри близок к переходу в "Астон Виллу"
-
Браво: "Чили играло сердцем"
-
Тер Штеген: "Эта победа – не только наша, но и немецких болельщиков"
-
Лёв: "Горжусь этой командой"
-
Орещук: "Спартаку" нужно постараться сбить цену на Смолова"
-
Бышовец: "Кубок Конфедераций получился прекрасным во всех отношениях"
-
Лёв стал четвертым тренером в истории, который выиграл чемпионат мира и Кубок конфедераций
-
Пицци: "Чили показало все лучшее, что у нас есть"
-
В финале Кубка Конфедераций арбитр не удалил игрока сборной Чили за умышленный удар, несмотря на просмотр видеоповтора
-
Браво признан лучшим вратарем Кубка Конфедераций
-
"Зенит" поздравил сборную Германии с победой на Кубке Конфедераций
-
Вернер стал лучшим бомбардиром Кубка Конфедераций
-
Германия стала второй сборной в истории, которая выиграла чемпионат мира, Европы и Кубок Конфедераций
-
Дракслер признан лучшим игроком Кубка Конфедераций
-
Германия впервые стала победителем Кубка Конфедераций
-
Тер Штеген признан лучшим игроком матча Чили - Германия
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14