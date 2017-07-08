Товарищеские матчи. "Краснодар" сыграл вничью со "Славией", "Ростов" обыграл "Брондбю"

Завершились два товарищеских матча с участием российских клубов. "Краснодар" в концовке поединка упустил победу над "Славией", "Ростов" был сильнее "Брондбю".

"Краснодар" (Россия) - "Славия" (Чехия) - 1:1 (1:0)

Голы: Сулейманов, 21 - 1:0, Дели, 90 - 1:1

"Краснодар": Адамов, Янбаев, Жиров, Налдо, Грицаенко, Жоаозиньо, Уткин, Жигулев, Ристич, Комличенко, Сулейманов

"Брондбю" (Дания) - "Ростов" (Россия) - 0:1 (0:0)

Гол: Бухаров, 60 - 0:1

"Ростов": Абаев, Мевля, Вилюш, Бобен, Калачев, Гацкан, Юсупов, Могилевец, Зуев, Байрамян, Бухаров

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