Товарищеские матчи: "Лацио" разобрался с "Байером", "Валенсия" одолела "Борнмут"

Завершились ещё два товарищеских матча с участием европейских клубов. "Лацио" и "Валенсия" одержали победы над "Байером" и "Борнмутом" соответственно.

"Байер" – "Лацио" - 1:3

Голы: Иммобиле, 19 - 0:1, Фелипе Андерсон, 41 - 0:2, Иммобиле, 56 - 0:3, Юрченко, 90 - 1:3.



"Борнмут" – "Валенсия" - 0:1

Гол: Дани Парехо, 72 - 0:1.

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