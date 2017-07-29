Товарищеские матчи: "Ливерпуль" громит "Герту" и другие результаты

В рамках подготовки к новому сезону европейские клубы проводят товарищеские матчи. Предлагаем ознакомиться с результатами пяти контрольных игр, которые состоялись в субботу.

"Вердер" – "Вест Хэм" - 2:2

Голы: Кальдирола, 15 - 1:0, Арнаутович, 26 - 1:1, Мартинес, 75 - 1:2, Чжан Яо, 81 - 2:2.



"Боруссия Менхенгладбах" – "Малага" - 2:1

Голы: Мула, 58 - 0:1, Оксфорд, 77 - 1:1, Раффаэл, 86 (пенальти) - 2:1.



"Вулверхэмптон" – "Лестер" - 1:0

Гол: Кавалейру, 60 - 1:0.



"Майнц" – "Ньюкасл" - 2:1

Голы: Озтунали, 5 - 1:0, Гамес, 65 - 1:1, Фишер, 84 - 2:1.



"Герта" – "Ливерпуль" - 0:3

Голы: Соланке, 16 - 0:1, Вейналдум, 38 - 0:2, Салах, 62 - 0:3.

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