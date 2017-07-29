Товарищеские матчи: "Ливерпуль" громит "Герту" и другие результаты

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Товарищеские матчи: "Ливерпуль" громит "Герту" и другие результаты

В рамках подготовки к новому сезону европейские клубы проводят товарищеские матчи. Предлагаем ознакомиться с результатами пяти контрольных игр, которые состоялись в субботу.

"Вердер" – "Вест Хэм" - 2:2

Голы: Кальдирола, 15 - 1:0, Арнаутович, 26 - 1:1, Мартинес, 75 - 1:2, Чжан Яо, 81 - 2:2.


"Боруссия Менхенгладбах" – "Малага" - 2:1

Голы: Мула, 58 - 0:1, Оксфорд, 77 - 1:1, Раффаэл, 86 (пенальти) - 2:1.


"Вулверхэмптон" – "Лестер" - 1:0

Гол: Кавалейру, 60 - 1:0.


"Майнц" – "Ньюкасл" - 2:1

Голы: Озтунали, 5 - 1:0, Гамес, 65 - 1:1, Фишер, 84 - 2:1.


"Герта" – "Ливерпуль" - 0:3

Голы: Соланке, 16 - 0:1, Вейналдум, 38 - 0:2, Салах, 62 - 0:3. 

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Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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