Товарищеские матчи: "Ливерпуль" сыграл вничью с "Уиганом", "Рома" одолела "Словацко"

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Товарищеские матчи: "Ливерпуль" сыграл вничью с "Уиганом", "Рома" одолела "Словацко"

В рамках подготовки к новому сезону европейские топ-клубы проводят товарищеские матчи.

"Уиган" - "Ливерпуль" - 1:1

Голы: Гилби, 12 - 1:0, Салах, 43 - 1:1.

"Ливерпуль": Миньоле, Матип, Клаван, Александер-Арнольд, Ловрен, Милнер, Фланаган, Хендерсон, Лаллана, Вудберн, Салах, Коутиньо, Фирмино.


"Рома" - "Словацко" - 1:0

Гол: Умар, 77 - 1:0.

"Рома": Алиссон, Жезус, Кастан, Пеллегрини, Бруно Перес, Риччи, Жерсон, Перотти, Гоналон, Cappa, Тумминелло.

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Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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