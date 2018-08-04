Товарищеские матчи: "Ливерпуль" уничтожил "Наполи", "Арсенал" выиграл у "Лацио", "Жирона" разгромила "Тоттенхэм"
В субботу состоялись три товарищеских матча с участием топ-клубов АПЛ. "Ливерпуль" нанёс сокрушительное поражение "Наполи", "Арсенал" спокойно победил "Лацио", а "Тоттенхэм" неожиданно был разгромлен "Жироной".
"Ливерпуль" (Англия) – "Наполи" (Италия) - 5:0
Голы: Милнер, 4 - 1:0, Вейналдум, 9 - 2:0, Салах, 58 - 3:0, Старридж, 73 - 4:0, Морено, 77 - 5:0.
"Ливерпуль": Алиссон, Гомес (Филлипс, 76), Робертсон (Морено, 62), Клайн (Александер-Арнолд, 62), ван Дейк, Вейналдум (Джонс, 62), Милнер (Фабиньо, 56), Кейта (Ориги, 71), Мане (Старридж, 62), Салах (Соланке, 62), Фирмино (Шакири, 46).
"Наполи": Карнезис, Кулибали (Кирикеш, 71), Хюсай, Луперто (Мариу Руй, 46), Альбиоль (Максимович, 59), Хамшик (Уна, 63), Аллан, Кальехон (Диавара, 63), Фабиан Руис (Рог, 62), Инсинье (Верди, 63), Милик (Инглезе, 62).
"Арсенал" (Англия) – "Лацио" (Италия) - 2:0
Голы: Нелсон, 18 - 1:0, Обамеянг, 64 - 2:0.
"Арсенал": Лено, Холдинг (Мавропанос, 78), Чемберс (Папастатопулос, 78), Лихтштайнер (Бельерин, 62), Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Эль-Ненни, 62), Джака (Озил, 62), Ивоби (Мхитарян, 62), Ляказетт (Смит-Роу, 78), Нкетиа (Обамеянг, 46), Нелсон (Гандузи, 46).
"Лацио": Прото, Ачерби (Габаррон, 71), Раду (Луис Фелипе, 62), Баста (Баштуш, 71), Уоллес (Касерес, 71), Мурджиа (Милинкович-Савич, 62), Лулич (Дурмиси, 62), Луис Альберто (Катальди, 71), Пароло (Корреа, 71), Лейва (Бадель, 71), Кайседо (Нету, 71).
"Жирона" (Испания) – "Тоттенхэм" (Англия) - 4:1
Голы: Лукас Моура, 13 - 0:1, Хуанпе, 22 - 1:1, Лосано, 34 - 2:1, Порту, 53 - 3:1, Алейш Гарсия, 61 - 4:1.
"Жирона": Буну (Вито, 85), Муньеса (Алькала, 72), Хуанпе (Рамальо, 82), Эспиноса (Планас, 73), Порро (Андзуана, 82), Алейш Гарсия (Кочорашвили, 84), Гранель, Гарсия (Монтес, 83), Тимор (Понс, 65), Порту (Адай, 70), Лосано (Сони, 66).
"Тоттенхэм": Ворм (Гассанига, 46), Эйома (Танганга, 82), Дэвис, Орье (Уокер-Питерс, 46), Эймос (Трейси, 81), Марш (Боуден, 83), Георгиу, Нкуду (Динзейи, 63), Скипп, Лукас Моура (Льоренте, 46), Сон Хын Мин (Магома, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31