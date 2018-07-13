Товарищеские матчи: "Локомотив" и "Вольфсберг" расписали безголевую ничью и другие результаты

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Товарищеские матчи: "Локомотив" и "Вольфсберг" расписали безголевую ничью и другие результаты

Завершились четыре товарищеских матча с участием российских клубов, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Оренбург" (Россия) – "Шепши" (Румыния) - 3:1 


"Арсенал" (Тула, Россия) – "Витесс" (Голландия) - 2:2

Голы: Линссен, 18 - 0:1, Костадинов, 30 (автогол) - 0:2, Берхамов, 84 (пенальти) - 1:2, Лесовой, 90 - 2:2.


"Уфа" (Россия) – "Пршибрам" (Чехия) - 2:1

Голы "Уфы": Кротов, Безденежных.


"Локомотив" (Москва, Россия) – "Вольфсберг" (Австрия) - 0:0 

Не пропустите: "Локомотив" определился с соперниками по второму предсезонному сбору. | http://soccernews.ru

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6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
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11 Урал 30 37
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