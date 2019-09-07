Товарищеские матчи: "Локомотив" обыграл юрмальский "Спартак", "Урал" разгромил "Динур"
Представляем результаты товарищеских игр с участие российских клубов.
"Локомотив" - "Спартак Юрмала" Латвия 2:0
Голы: Эдер, 20 - 1:0, Эдер, 69 - 2:0
"Локомотив": Коченков (Медведев, 46), Игнатьев (Рыбчинский, 60), Хеведес (Кверквелия, 46), Чорлука (Куликов, 58), Мурило, Живоглядов, Жоау Мариу, Коломейцев, Жемалетдинов, Эдер, Джорджевич (Дорофеев, 68).
"Урал" - "Динур" 6:0
Голы: Панюков, 8 - 1:0, Ильин, 20 - 2:0, Ильин, 30 - 3:0, Ильин, 41 - 4:0, Эль-Кабир, 45 - 5:0, Юсупов, 89 - 6:0
"Урал": Годзюр, Кулаков, Августиняк, Мамин, Меркулов, Кухарчик, Бавин, Бумаль, Эль-Кабир, Панюков, Ильин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4