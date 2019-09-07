Товарищеские матчи: "Локомотив" обыграл юрмальский "Спартак", "Урал" разгромил "Динур"

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Товарищеские матчи: "Локомотив" обыграл юрмальский "Спартак", "Урал" разгромил "Динур"

Представляем результаты товарищеских игр с участие российских клубов.

"Локомотив" - "Спартак Юрмала" Латвия 2:0

Голы: Эдер, 20 - 1:0, Эдер, 69 - 2:0

"Локомотив": Коченков (Медведев, 46), Игнатьев (Рыбчинский, 60), Хеведес (Кверквелия, 46), Чорлука (Куликов, 58), Мурило, Живоглядов, Жоау Мариу, Коломейцев, Жемалетдинов, Эдер, Джорджевич (Дорофеев, 68).

 
"Урал" - "Динур" 6:0

Голы: Панюков, 8 - 1:0, Ильин, 20 - 2:0, Ильин, 30 - 3:0, Ильин, 41 - 4:0, Эль-Кабир, 45 - 5:0, Юсупов, 89 - 6:0

"Урал": Годзюр, Кулаков, Августиняк, Мамин, Меркулов, Кухарчик, Бавин, Бумаль, Эль-Кабир, Панюков, Ильин.

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7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
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10 Уфа Уфа 8 10
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