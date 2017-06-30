Товарищеские матчи: "Локомотив" проиграл "Риеке" и другие результаты

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Товарищеские матчи: "Локомотив" проиграл "Риеке" и другие результаты

В пятницу состоялись четыре товарищеских матча с участием российских клубов.

"Тэчон Ситизен" (Корея) – СКА (Хабаровск, Россия) - 1:2

Голы: Чжон Чжу Ен, 20 - 1:0, Корян, 63 (пенальти) - 1:1, Максименко, 87 - 1:2.


"Арсенал" (Тула, Россия) – "Аустрия" (Австрия) - 1:3

Голы: Фризенбихлер, 24 - 0:1, Берхамов, 27 - 1:1, Хольцхаузер, 33 - 1:2, Моншейн, 85 - 1:3.


"Урал" (Россия) – "Целье" (Словения) - 3:1

Голы "Урала": Ильин, 8 - 1:0, Павленко, 50 - 2:1, Коробов, 78 - 3:1.


"Локомотив" (Россия) – "Риека" (Хорватия) - 0:1

Гол: Жупарич, 31 - 0:1.

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