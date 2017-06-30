Товарищеские матчи: "Локомотив" проиграл "Риеке" и другие результаты
В пятницу состоялись четыре товарищеских матча с участием российских клубов.
"Тэчон Ситизен" (Корея) – СКА (Хабаровск, Россия) - 1:2
Голы: Чжон Чжу Ен, 20 - 1:0, Корян, 63 (пенальти) - 1:1, Максименко, 87 - 1:2.
"Арсенал" (Тула, Россия) – "Аустрия" (Австрия) - 1:3
Голы: Фризенбихлер, 24 - 0:1, Берхамов, 27 - 1:1, Хольцхаузер, 33 - 1:2, Моншейн, 85 - 1:3.
"Урал" (Россия) – "Целье" (Словения) - 3:1
Голы "Урала": Ильин, 8 - 1:0, Павленко, 50 - 2:1, Коробов, 78 - 3:1.
"Локомотив" (Россия) – "Риека" (Хорватия) - 0:1
Гол: Жупарич, 31 - 0:1.
Не пропустите: Официально: "Локомотив" выкупил Кверквелию. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14