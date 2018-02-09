Товарищеские матчи: "Локомотив" сыграл вничью со "Стремгодсетом", "Уфа" проиграла "Чукаричкам"

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Товарищеские матчи: "Локомотив" сыграл вничью со "Стремгодсетом", "Уфа" проиграла "Чукаричкам"

Завершились два товарищеских матча с участием российских клубов. "Локомотив" разошелся миром со "Стремгодсетом", "Уфа" потерпела поражение от "Чукаричек".

"Локомотив" Россия – "Стремсгодсет" Норвегия – 2:2 (1:1)

Голы: Жради, 5 - 0:1, Фарфан, 33 - 1:1, Мос, 70 - 1:2, Фернандеш, 80 - 2:2.

"Локомотив": Гильерме, В.Денисов, Пейчинович, Кверквелия, И.Денисов, Фарфан, Фернандеш, Игнатьев, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Коломейцев, 60), Ари.

"Уфа" (Россия) - "Чукарички (Сербия) - 0:1 (0:0)

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