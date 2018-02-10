Товарищеские матчи: "Локомотив" уступил "Ференцварошу", "Тосно" сильнее "Словацко"

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Товарищеские матчи: "Локомотив" уступил "Ференцварошу", "Тосно" сильнее "Словацко"

В рамках подготовки к весенней части сезона российские клубы продолжают проводить товарищеские матчи. Московский "Локомотив" потерпел поражение от венгерского "Ференцвароша", а "Тосно" взял верх над чешским "Словацко".

"Локомотив" (Россия) – "Ференцварош" (Венгрия) - 1:2

Голы: Кох, 55 - 0:1, Варга, 59 - 0:2, Эдер, 61 - 1:2. 

"Локомотив": Коченков (Медведев, 46), Михалик, Ротенберг (Тугарев, 72), Чорлука, Касаев (Коломейцев, 65), Тарасов, Рыбус, Баринов, Галанин (Корян, 46), Эдер, Лысов.


"Словацко" (Чехия) – "Тосно" (Россия) - 1:2

Голы "Тосно": Труич, 10 - 0:1, Мелкадзе, 55 - 0:2.  

"Тосно": Юрченко (Лукичев, 46), Буйволов, Маргасов (Кутин, 79), Чернов, Дугалич, Галиулин (Быстров, 63), Карницкий, Нуну Роша, Погребняк (Мелкадзе, 46), Рикардинью (Трошечкин, 70), Труич (Мирзов, 63).

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