Товарищеские матчи: "Локомотив" уступил "Ференцварошу", "Тосно" сильнее "Словацко"
В рамках подготовки к весенней части сезона российские клубы продолжают проводить товарищеские матчи. Московский "Локомотив" потерпел поражение от венгерского "Ференцвароша", а "Тосно" взял верх над чешским "Словацко".
"Локомотив" (Россия) – "Ференцварош" (Венгрия) - 1:2
Голы: Кох, 55 - 0:1, Варга, 59 - 0:2, Эдер, 61 - 1:2.
"Локомотив": Коченков (Медведев, 46), Михалик, Ротенберг (Тугарев, 72), Чорлука, Касаев (Коломейцев, 65), Тарасов, Рыбус, Баринов, Галанин (Корян, 46), Эдер, Лысов.
"Словацко" (Чехия) – "Тосно" (Россия) - 1:2
Голы "Тосно": Труич, 10 - 0:1, Мелкадзе, 55 - 0:2.
"Тосно": Юрченко (Лукичев, 46), Буйволов, Маргасов (Кутин, 79), Чернов, Дугалич, Галиулин (Быстров, 63), Карницкий, Нуну Роша, Погребняк (Мелкадзе, 46), Рикардинью (Трошечкин, 70), Труич (Мирзов, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12