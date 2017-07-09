Товарищеские матчи: "Монако" играет вничью, "Интер" побеждает

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Товарищеские матчи: "Монако" играет вничью, "Интер" побеждает

Завершились два товарищеских матча с участием известных европейских клубов. "Интер" оказался сильнее "Ваттенса", "Монако" добился ничьей с "Рапидом".

"Рапид" (Австрия) - "Монако" (Франция) - 2:2 (0:1)
Голы: Рони Лопеш, 15 - 0:1, Каррильо, 52 - 0:2, Шваб, 54 - 1:2, Турнвальд, 71 - 2:2

"Монако": Бенальо, Каррильо, Диалло, Диаш, Фабиньо, Глик, Жорже, Рони Лопеш, Силла, Тилеманс, Туре

"Интер" (Италия) - "Ваттенс" (Австрия) - 2:1 (1:0)
Голы: Пинамонти, 27 - 1:0, Зангерл, 75 - 1:1, Ровер, 86 - 2:1

"Интер": Ханданович (Паделли, 46), Ривас, Миранда (Ванхезден, 46), Мурильо (Вальетти, 46), Раноккья, Сала (Ровер, 46), Бальдини (Одгард, 46), Бьябьяни (Заниоло, 46), Эммерс, Кондогбия (Дансо, 46), Пинамонти (Лонго, 46) | http://soccernews.ru

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