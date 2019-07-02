Товарищеские матчи: московское "Динамо" сыграло вничью со "Спартой" и другие результаты
В рамках подготовки к новому сезону состоялись семь товарищеских матчей с участием российских клубов.
"Тамбов" (Россия) – "Белшина" (Беларусь) - 2:0
Голы: Осипенко, 48 - 1:0, Бенито, 56 - 2:0.
"Арсенал" (Тула, Россия) – "Пршибрам" (Чехия) - 0:0
"Уфа" (Россия) – "Ботошани" (Румыния) - 1:0
Гол: Игбоун, 1 - 1:0.
"Оренбург" (Россия) – "Копенгаген" (Дания) - 2:0
Голы: Мишкич, 43 - 1:0, Рикарду Алвеш, 50 - 2:0.
"Сочи" (Россия) – "Раднички" (Ниш, Сербия) - 2:0
Голы: Карапетян, 58 - 1:0, Карапетян, 63 - 2:0.
"Динамо" (Москва, Россия) – "Спарта" (Чехия) - 1:1
Гол: Кардозу, 36 - 1:0, Тетте, 59 - 1:1.
"Ахмат" (Россия) – "Штурм" (Австрия) - 3:0
Голы: Мбенг, 34 - 1:0, Иванов, 50 - 2:0, Ахъядов (пенальти), 83 - 3:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20