Товарищеские матчи: московское "Динамо" сыграло вничью со "Спартой" и другие результаты

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Товарищеские матчи: московское "Динамо" сыграло вничью со "Спартой" и другие результаты

В рамках подготовки к новому сезону состоялись семь товарищеских матчей с участием российских клубов.

"Тамбов" (Россия) – "Белшина" (Беларусь) - 2:0

Голы: Осипенко, 48 - 1:0, Бенито, 56 - 2:0.


"Арсенал" (Тула, Россия) – "Пршибрам" (Чехия) - 0:0


"Уфа" (Россия) – "Ботошани" (Румыния) - 1:0

Гол: Игбоун, 1 - 1:0.


"Оренбург" (Россия) – "Копенгаген" (Дания) - 2:0

Голы: Мишкич, 43 - 1:0, Рикарду Алвеш, 50 - 2:0.


"Сочи" (Россия) – "Раднички" (Ниш, Сербия) - 2:0

Голы: Карапетян, 58 - 1:0, Карапетян, 63 - 2:0.


"Динамо" (Москва, Россия) – "Спарта" (Чехия) - 1:1

Гол: Кардозу, 36 - 1:0, Тетте, 59 - 1:1.


"Ахмат" (Россия) – "Штурм" (Австрия) - 3:0

Голы: Мбенг, 34 - 1:0, Иванов, 50 - 2:0, Ахъядов (пенальти), 83 - 3:0.

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