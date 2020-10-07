Товарищеские матчи: Португалия и Испания победителя не выявили, Нидерланды уступили Мексике, Германия сыграла вничью с Турцией
Представляем результаты товарищеских матчей с участием национальных сборных.
Германия - Турция 3:3
Голы: Дракслер, 45 - 1:0, Туфан, 49 - 1:1, Нойхаус, 58 - 2:1, Караджа, 67 - 2:2, Вальдшмидт, 81 - 3:2, Караман, 90 - 3:3
Германия: Лено, Хенрихс, Рюдигер (Та, 59), Кох, Шульц (Гозенс, 70), Нойхаус (Дауд, 79), Джан, Дракслер (Хофманн, 59), Хавертц (Амири, 90), Брандт (Штарк, 85), Вальдшмидт.
Турция: Гюнок, Демирал, Сангаре, Айхан (Кабак, 75), Калдырым, Языджи (Токез, 46), Кылынч (Ундер, 46), Караджа (Текдемир, 69), Туфан, Йокушлу (Караман, 63), Унал (Омюр, 85).
Швейцария - Хорватия 1:2
Голы: Гавранович, 31 - 1:0, Брекало, 42 - 1:1, Пашалич, 66 - 1:2
Швейцария: Омлин, Родригес (Цубер, 46), Шер (Бенито, 76), Джемерт, Лотомба, Фернандеш (Иттен, 62), Джака (Фройлер, 46), Соу (Зом, 64), Омерагич, Гавранович, Мехмеди (Варгас, 46).
Хорватия: Ливакович, Вида, Уремович (Едвай, 62), Мельняк, Брадарич, Пашалич (Модрич, 75), Брекало (Перишич, 75), Ковачич (Рог, 57), Бадель (Брозович, 46), Чалета-Цар, Петкович (Будимир, 57).
Словения - Сан-Марино 4:0
Голы: Митрович, 17 - 1:0, Вучкич (пен), 25 - 2:0, Митрович, 42 - 3:0, Реп, 48 - 4:0
Словения: Белец, Горенц-Станкович, Митрович, Скубиц (Стоянович, 71), Куртич (Ветрих, 59), Ловрич (Вербич, 59), Вучкич (Крамер, 46), Бохар (Реп, 46), Юрчевич, Тиянич, Бийол (Петрович, 46).
Португалия - Испания 0:0
Португалия: Руй Патрисиу, Рубен Семеду, Пепе (Рубен Диаш, 46), Жоау Канселу, Моутинью (Вильям Карвалью, 46), Геррейру (Семеду, 68), Рубен Невеш, Саншеш, Тринкау (Диогу Жота, 79), Андре Силва (Бернарду Силва, 46), Роналду (Жоау Феликс, 73).
Испания: Аррисабалага, Эрик Гарсия (Рамос, 82), Льоренте, Серджи Роберто, Регилон (Гайя, 46), Каналес (Родри, 62), Бускетс (Траоре, 62), Себальос (Кампанья, 46), Ольмо, Родриго (Мерино, 46), Жерар Морено.
Нидерланды - Мексика 0:1
Гол: Хименес (пен), 60 - 0:1
Нидерланды: Крул, ван Дейк (Аке, 46), Хатебур, де Врей (Велтман, 46), Вейндал (Промес, 85), ван де Бек, Копмейнерс, Бабел (де Йонг, 63), Вейналдум (де Рон, 63), Бергейс (Стенгс, 63), Депай.
Мексика: Талавера, Морено (Араухо, 87), Родригес, Монтес, Альварес (Ромо, 77), Гуардадо (Дос Сантос, 63), Гальярдо, Писарро (Пинеда, 63), Эррера (Говеа, 81), Корона, Хименес (Мартин, 77).
Италия - Молдова 6:0
Голы: Кристанте, 18 - 1:0, Капуто, 23 - 2:0, Эль-Шаарави, 30 - 3:0, Посмак (аг), 37 - 4:0, Эль-Шаарави, 45 - 5:0, Берарди, 72 - 6:0
Италия: Сиригу (Краньо, 67), Манчини, Ачерби, Бираги (Эмерсон, 66), Лаццари, Локателли, Кристанте, Эль-Шаарави (Грифо, 67), Бонавентура (Сенси, 68), Берарди (Кин, 75), Капуто (Лазанья, 75).
Молдова: Кошелев (Намашко, 46), Армаш, Фокша (Мудрак, 46), Посмак, Марандич (Рябчук, 46), Ионицэ, Карп (Епуряну, 29), Раца, Суворов (Кочук, 46), Николэеску (Милинчану, 79), Плэтикэ.
Польша - Финляндия 5:1
Голы: Гросицки, 9 - 1:0, Гросицки, 18 - 2:0, Гросицки, 38 - 3:0, Пионтек, 53 - 4:0, Нисканен, 68 - 4:1, Милик, 87 - 5:1
Польша: Дронговски, Валюкевич (Бохневич, 46), Берешиньски (Червиньски, 62), Беднарек, Модер (Крыховяк, 61), Карбовник, Гросицки (Петшак, 62), Кондзер (Юзвяк, 82), Линетти, Пионтек (Клих, 72), Милик.
Финляндия: Йоронен, Лам (Нисканен, 46), О`Шонесси (Уронен, 46), Ояла, Вяйсянен, Кауко (Камара, 62), Пиринен (Тэйлор, 46), Шюллер, Алхо, Йенсен (Сойри, 82), Похьянпало (Карьялайнен, 62).
Австрия - Греция 2:1
Голы: Фортунис, 63 - 0:1, Грбич, 77 - 1:1, Баумгартнер, 80 - 2:1
Австрия: Перван, Драгович, Фридль, Хинтереггер (Пош, 46), Триммель (Баумгартнер, 46), Шопф (Гриллич, 46), Ильзанкер, Хольцхаузер (Грегорич, 66), Баумгартлингер (Лайнер, 46), Онисиво (Шауб, 76), Грбич.
Греция: Диудис, Цавелас, Ламбропулос, Сварнас (Ликояннис, 46; Бакасетас, 63), Кирьякопулос, Фортунис, Курбелис (Михайлидис, 46), Фунтас (Кулурис, 67), Бухалакис, Лимниос (Цолис, 82), Манталос (Зека, 46).
Люксембург - Лихтенштейн 1:2
Голы: Вольфингер, 23 - 0:1, Хаслер (пен), 61 - 0:2, Родригеш (пен), 72 - 1:2
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