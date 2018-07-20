Товарищеские матчи российских клубов: "Урал" и "Ахмат" добились побед, "Уфа" проиграла

Завершились еще несколько товарищеских матчей с участием российских клубов. Стоит отметить победы "Урала" и "Ахмата".

"Урал" (Россия) - "Катар СК" (Катар) - 4:1 (3:1)

Голы: Ильин, Эль-Кабир, Димитров, Глушков

"Ахмат" (Россия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) - 1:0 (1:0)

Гол: Семенов, 45 - 1:0

"Рубин" (Россия) - "Рединг" (Англия) - 0:0

"Уфа" (Россия) - "Удинезе" (Италия) - 1:2 (1:1)

Голы: Пауревич, 2 - 1:0, Лазанья, 31 - 1:1, Аднан, 64 - 1:2

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