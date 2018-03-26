Товарищеские матчи: "Рубин" одолел "Локомотив", "Анжи" проиграл "Легиону"

В понедельник состоялись два товарищеских матча с участием российских клубов. Казанский "Рубин" одержал минимальную победу над московским "Локомотивом", а махачкалинский "Анжи" потерпел поражение от земляков из "Легиона".

"Рубин" – "Локомотив" - 1:0

Гол: Жемалетдинов, 11 - 1:0.



"Анжи" – "Легион" - 1:2

Голы: Фатуллаев, 42 - 0:1, Богатырев, 48 - 0:2, Хубулов, 65 (пенальти) - 1:2.

Не пропустите: Агент Холтби опроверг интерес "Локомотива". | http://soccernews.ru