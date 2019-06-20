Товарищеские матчи: "Рубин" проиграл "Нефтехимику", "Краснодар" сыграл вничью с "Чайкой"

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Товарищеские матчи: "Рубин" проиграл "Нефтехимику", "Краснодар" сыграл вничью с "Чайкой"

Клубы РПЛ продолжают подготовку к новому сезону и проводят товарищеские игры.

Сегодня казанский "Рубин" проиграл "Нефтехимику", а "Краснодар" не смог одолеть "Чайку" из Песчанокопского.

"Рубин" - "Нефтехимик" 1:2

Голы: Башкиров, 21 - 1:0, Макаров, 39 - 1:1, Шадрин, 74 - 1:2


"Краснодар" - "Чайка" 2:2

Голы: Вандерсон, 33 - 1:0, Хохлачев, 45 - 1:1. Игнатьев (пен), 64 - 2:1, Чалый, 84 - 2:2

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