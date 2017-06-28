Товарищеские матчи: "Рубин" сыграл вничью с "Аустрией" и другие результаты

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Товарищеские матчи: "Рубин" сыграл вничью с "Аустрией" и другие результаты

В среду состоялись пять товарищеских матчей с участием российских клубов.

"Рубин" (Россия) – "Аустрия" (Австрия) - 1:1

Голы: Прокоп, 66 - 0:1, Цакташ, 81 - 1:1.


"Анжи" (Россия) – "Истра" (Хорватия) - 1:1

Голы: Дибиргаджиев, 45 - 1:0, Марузин, 81 - 1:1.


"Динамо" (Москва, Россия) – "Карабах" (Азербайджан) - 1:0

Гол: Панченко, 61 - 1:0.


"Амкар" (Россия) – "Триглав" (Словения) - 3:0

Голы: Прокофьев, 60 - 1:0, Конде, 66 - 2:0, Костюков, 83 - 3:0.


"Ахмат" (Россия) – "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - 1:1

Голы: Даббур, 34 (пенальти) - 0:1, Швец, 57 - 1:1.

Не пропустите: Тульский "Арсенал" проиграл австрийскому "Вольфсбергу" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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