Товарищеские матчи: Сербия громит Боливию, Беларусь проигрывает Финляндии, Марокко сильнее Эстонии

Завершились ещё три товарищеских матча с участием национальных сборных. Победы одержали Сербия, Марокко и Финляндия, которые взяли верх над Боливией, Эстонией и Беларусью соответственно.

Сербия – Боливия - 5:1

Голы: Митрович, 4 - 1:0, Ляйич, 19 - 2:0, Митрович, 23 - 3:0, Иванович, 42 - 4:0, Кампос, 48 - 4:1, Митрович, 68 - 5:1.

Сербия: Стойкович (Райкович, 80), Миленкович, Коларов, Иванович, Тошич (Рукавина, 67), Матич (Миливоевич, 46), Милинкович-Савич (Груйич, 63), Костич, Тадич (Радонич, 85), Ляйич, Митрович (Прийович, 70).

Боливия: Вискарра, Сааведра (Рибера, 57), Ральдес, Сагредо, Хустиниано (Родригес, 75), Аньес, Бехарано (Варгас, 80), Акин, Кампос (Варгас, 69), Арсе (Вака, 51), Санчес (Али, 63).



Эстония – Марокко - 1:3

Голы: Бельханда, 11 - 0:1, Зиеш, 38 (пенальти) - 0:2, Эн-Несири, 72 - 0:3, Пурье, 76 - 1:3.

Эстония: Аксалу, Метс, Пикк (Круглов, 85), Вихманн, Кальюмяэ, Йюргенсон (Пурье, 58), Васильев, Камс, Аньер, Зенев (Лийвак, 84), Дмитриев (Антонов, 84).

Марокко: Мохамеди, Харит (Эн-Несири, 46), Бенатия (да Кошта, 46), Хакими (Бутаиб, 76), Буссуфа, Эль-Ахмади (Аит-Беннассер, 63), Зиеш (Бухаддуз, 46), Бельханда, Амрабат (Амрабат, 63), Саисс, Эль-Кааби.



Финляндия – Беларусь - 2:0

Голы: Уронен, 7 - 1:0, Ягуби, 75 - 2:0.

Финляндия: Градецки, Райтала (Гранлунд, 64), Уронен, Тойвио, Хальсти, Спарв, Камара (Шюллер, 54), Карьялайнен (Лам, 90), Лод (Скрабб, 75), Сойри (Ягуби, 46), Вяюрюнен (Садик, 81).

Беларусь: Щербицкий, Гаврилович, Поляков (Павловец, 64), Матвейчик (Шитов, 46), Веретило (Володько, 46), Ковалев (Стасевич, 68), Шикавка (Драгун, 46), Карницкий (Кисляк, 79), Бага, Лаптев, Скавыш.

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