Товарищеские матчи: "Севилья" уступила "Касиме Антлерс", дортмундская "Боруссия" едва не проиграла "Бохуму"

Теги севильякасима антлерсбохумборуссия дортмунд

Товарищеские матчи: "Севилья" уступила "Касиме Антлерс", дортмундская "Боруссия" едва не проиграла "Бохуму"

Завершились ещё два товарищеских матча с участием европейских топ-клубов.

"Касима Антлерс" (Япония) - "Севилья" (Испания) - 2:0

Голы: Сузуки, 72 - 1:0, Сузуки, 90 - 2:0.


"Бохум" (Германия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 2:2

Голы: Челоцци, 39 - 1:0, Лосилла, 55 - 2:0, Кастро, 85 - 2:1, Пулишич, 86 - 2:2.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
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