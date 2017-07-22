Товарищеские матчи: "Севилья" уступила "Касиме Антлерс", дортмундская "Боруссия" едва не проиграла "Бохуму"

Завершились ещё два товарищеских матча с участием европейских топ-клубов.

"Касима Антлерс" (Япония) - "Севилья" (Испания) - 2:0

Голы: Сузуки, 72 - 1:0, Сузуки, 90 - 2:0.



"Бохум" (Германия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 2:2

Голы: Челоцци, 39 - 1:0, Лосилла, 55 - 2:0, Кастро, 85 - 2:1, Пулишич, 86 - 2:2.

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