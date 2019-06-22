Товарищеские матчи: "Торпедо" уничтожило "Шеффилд" и другие результаты

Теги торпедо москвашеффилдахматоренбург

Товарищеские матчи: "Торпедо" уничтожило "Шеффилд" и другие результаты

Завершились ещё три товарищеских матча с участием российских команд.

Московское "Торпедо" нанесло сокрушительное поражение английскому "Шеффилду", грозненский "Ахмат" добыл волевую победу над венгерским "МОЛ-Види", а "Оренбург" сыграл вничью с румынской "КСУ Крайовой".

"Торпедо" (Россия) – "Шеффилд" (Англия) - 5:0

Голы: Лебеденко, 18 - 1:0, Джикия, 56 - 2:0, Кертанов, 60 - 3:0, Самсонов, 84 - 4:0, Джикия, 86 - 5:0. 


"Ахмат" (Россия) – "МОЛ-Види" (Венгрия) - 2:1

Голы: Хусти, 34 - 0:1, Бериша, 58 (пенальти) - 1:1, Бериша, 84 - 2:1.


"Оренбург" (Россия) – "КСУ Крайова" (Румыния) - 1:1

Гол "Оренбурга": Маляров, 81 - 1:1.

Не пропустите: "Спартак" в первом товарищеском матче сезона разгромил "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" сделал предложение по вингеру сборной Нигерии

"Зенит" сделал предложение по вингеру сборной Нигерии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов