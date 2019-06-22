Товарищеские матчи: "Торпедо" уничтожило "Шеффилд" и другие результаты
Завершились ещё три товарищеских матча с участием российских команд.
Московское "Торпедо" нанесло сокрушительное поражение английскому "Шеффилду", грозненский "Ахмат" добыл волевую победу над венгерским "МОЛ-Види", а "Оренбург" сыграл вничью с румынской "КСУ Крайовой".
"Торпедо" (Россия) – "Шеффилд" (Англия) - 5:0
Голы: Лебеденко, 18 - 1:0, Джикия, 56 - 2:0, Кертанов, 60 - 3:0, Самсонов, 84 - 4:0, Джикия, 86 - 5:0.
"Ахмат" (Россия) – "МОЛ-Види" (Венгрия) - 2:1
Голы: Хусти, 34 - 0:1, Бериша, 58 (пенальти) - 1:1, Бериша, 84 - 2:1.
"Оренбург" (Россия) – "КСУ Крайова" (Румыния) - 1:1
Гол "Оренбурга": Маляров, 81 - 1:1.
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Дзагоев рассказал, когда приступит к тренировкам с ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20