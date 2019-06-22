Товарищеские матчи: "Торпедо" уничтожило "Шеффилд" и другие результаты

Завершились ещё три товарищеских матча с участием российских команд.

Московское "Торпедо" нанесло сокрушительное поражение английскому "Шеффилду", грозненский "Ахмат" добыл волевую победу над венгерским "МОЛ-Види", а "Оренбург" сыграл вничью с румынской "КСУ Крайовой".

"Торпедо" (Россия) – "Шеффилд" (Англия) - 5:0

Голы: Лебеденко, 18 - 1:0, Джикия, 56 - 2:0, Кертанов, 60 - 3:0, Самсонов, 84 - 4:0, Джикия, 86 - 5:0.



"Ахмат" (Россия) – "МОЛ-Види" (Венгрия) - 2:1

Голы: Хусти, 34 - 0:1, Бериша, 58 (пенальти) - 1:1, Бериша, 84 - 2:1.



"Оренбург" (Россия) – "КСУ Крайова" (Румыния) - 1:1

Гол "Оренбурга": Маляров, 81 - 1:1.

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