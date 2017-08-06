Товарищеские матчи: "Тоттенхэм" сильнее "Ювентуса" и другие результаты

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Товарищеские матчи: "Тоттенхэм" сильнее "Ювентуса" и другие результаты

В субботу состоялся ряд товарищеских матчей с участием европейских клубов. Предлагаем вашему вниманию краткие отчёты о пяти встречах.

"Байер" (Германия) - "Сельта" (Испания) - 3:3

Голы: Гвидетти, 6 - 0:1, Гвидетти, 60 - 0:2, Мехмеди, 65 - 1:2, Похьянпало, 69 - 2:2, Фолланд, 74 - 3:2, Гомес, 83 - 3:3.


"Саутгемптон" (Англия) – "Севилья" (Испания) - 2:0

Голы: Стивенс, 24 - 1:0, Габбьядини, 82 - 2:0.


"Ливерпуль" (Англия) – "Атлетик" (Испания) - 3:1

Голы: Фирмино, 21 - 1:0, Вильямс, 30 - 1:1, Вудберн, 59 - 2:1, Соланке, 79 - 3:1.


"Тоттенхэм" (Англия) – "Ювентус" (Италия) - 2:0

Голы: Кейн, 10 - 1:0, Эриксен, 52 - 2:0.


"Малага" (Испания) – "Лацио" (Италия) - 0:1

Гол: Иммобиле, 54 - 0:1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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