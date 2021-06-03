Товарищеские матчи: Турция обыграла Молдову, Швейцария разгромила Лихтенштейн

Фото: твиттер сборной Швейцарии

Представляем результаты товарищеских игр с участием сборных.

Турция - Молдова 2:0

Голы: Йылмаз, 58 - 1:0, Ундер, 77 - 2:0

Турция: Чакыр, Демирал, Сеюнджю (Айхан, 46), Мераш, Челик, Йокушлу (Антальялы, 79), Языджи (Кекчю, 68), Чалханоглу (Кабак, 69), Туфан (Ундер, 46), Йылмаз (Кахведжи, 84), Караман.

Молдова: Челядник, Посмак, Жардан, Архирий, Потырнике, Антон (Дрос, 56), Раца, Спэтару (Clescenco, 87), Домашкан (Николэеску, 67), Плэтикэ, Антонюк (Костров, 67).



Швейцария - Лихтенштейн 7:0

Голы: Гавранович, 19 - 1:0, Фасснахт, 46 - 2:0, Фрик (аг), 57 - 3:0, Фасснахт, 70 - 4:0, Гавранович, 75 - 5:0, Гавранович, 79 - 6:0, Фернандеш, 85 - 7:0

Швейцария: Мвого, Джемерт, Шер (Родригес, 46), Омерагич, Мбабу (Лотомба, 67), Соу, Цубер (Фернандеш, 67), Фройлер (Джака, 46), Шакири (Варгас, 46), Гавранович, Мехмеди (Фасснахт, 46).

Лихтенштейн: Бюхель, Хофер, Геппель (Вольфингер, 89), Грюненфельдер, Фроммельт, Брэндле (Йылдыз, 46), Вольфингер (Спириг, 46), Саланович, Майер (Зеле, 67), Фрик (Оспельт, 83), Фрик (Колльманн, 83).



Андорра - Ирландия 1:4

Голы: Валес, 52 - 1:0, Пэрротт, 58 - 1:1, Пэрротт, 61 - 1:2, Найт, 84 - 1:3, Хорган, 89 - 1:4

Андорра: Икер Альварес (Пирес, 77), Сан-Николас (Паблос, 73), Сервос, Макс Льовера, Валес, Вьейра, Ребес (Гарсия, 72), Алаэс, Рикард (Санчес, 59), Мартинес (Лима, 76), Клементе (Мартинес, 60).

Ирландия: Базуну, Доэрти, О`Ши (Даффи, 87), Иган, Макклейн (Мэннинг, 86), Хурихэйн (Артер, 87), Каллен, Найт, Коллинз (Ида, 66), Пэрротт (Макгрэт, 82), Кертис (Хорган, 66).

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