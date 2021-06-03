Товарищеские матчи: Турция обыграла Молдову, Швейцария разгромила Лихтенштейн
Фото: твиттер сборной Швейцарии
Представляем результаты товарищеских игр с участием сборных.
Турция - Молдова 2:0
Голы: Йылмаз, 58 - 1:0, Ундер, 77 - 2:0
Турция: Чакыр, Демирал, Сеюнджю (Айхан, 46), Мераш, Челик, Йокушлу (Антальялы, 79), Языджи (Кекчю, 68), Чалханоглу (Кабак, 69), Туфан (Ундер, 46), Йылмаз (Кахведжи, 84), Караман.
Молдова: Челядник, Посмак, Жардан, Архирий, Потырнике, Антон (Дрос, 56), Раца, Спэтару (Clescenco, 87), Домашкан (Николэеску, 67), Плэтикэ, Антонюк (Костров, 67).
Швейцария - Лихтенштейн 7:0
Голы: Гавранович, 19 - 1:0, Фасснахт, 46 - 2:0, Фрик (аг), 57 - 3:0, Фасснахт, 70 - 4:0, Гавранович, 75 - 5:0, Гавранович, 79 - 6:0, Фернандеш, 85 - 7:0
Швейцария: Мвого, Джемерт, Шер (Родригес, 46), Омерагич, Мбабу (Лотомба, 67), Соу, Цубер (Фернандеш, 67), Фройлер (Джака, 46), Шакири (Варгас, 46), Гавранович, Мехмеди (Фасснахт, 46).
Лихтенштейн: Бюхель, Хофер, Геппель (Вольфингер, 89), Грюненфельдер, Фроммельт, Брэндле (Йылдыз, 46), Вольфингер (Спириг, 46), Саланович, Майер (Зеле, 67), Фрик (Оспельт, 83), Фрик (Колльманн, 83).
Андорра - Ирландия 1:4
Голы: Валес, 52 - 1:0, Пэрротт, 58 - 1:1, Пэрротт, 61 - 1:2, Найт, 84 - 1:3, Хорган, 89 - 1:4
Андорра: Икер Альварес (Пирес, 77), Сан-Николас (Паблос, 73), Сервос, Макс Льовера, Валес, Вьейра, Ребес (Гарсия, 72), Алаэс, Рикард (Санчес, 59), Мартинес (Лима, 76), Клементе (Мартинес, 60).
Ирландия: Базуну, Доэрти, О`Ши (Даффи, 87), Иган, Макклейн (Мэннинг, 86), Хурихэйн (Артер, 87), Каллен, Найт, Коллинз (Ида, 66), Пэрротт (Макгрэт, 82), Кертис (Хорган, 66).
Читайте также: Голландия не смогла обыграть Шотландию в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Два представителя РПЛ попали в топ-10 игроков, способных удивить на Евро, по версии PianetaFanta
-
Аллегри одобрил возвращение Пьянича и трансфер хавбека "Сассуоло"
-
Сборная Украины обыграла Северную Ирландию в товарищеском матче
-
"Спартак" разорвал контракт с Ташаевым
-
Де Брюйне, возможно, пропустит матч с Россией
-
Товарищеские матчи: Турция обыграла Молдову, Швейцария разгромила Лихтенштейн
-
"Матч ТВ" покажет 17 матчей Евро-2020
-
Крал не интересен "Вест Хэму"
-
1
Лапорта: "Куман продолжит работать в "Барселоне"
-
Трент не сыграет на Евро-2020
-
"Легион-Динамо" предложил контракт Хабибу
-
"Тоттенхэм" уверен, что команду возглавит Конте
-
Суд отклонил жалобу Кокорина и Мамаева
-
1
"Ювентус" знает, что Роналду размышляет об уходе
-
"Атлетико" интересуется Бернарду Силвой из "Манчестер Сити"
-
Чистяков прокомментировал переход в "Зенит"
-
"Локомотив" подписал Ненахова из "Ахмата"
-
Агент Тиля высказался об организации в "Спартаке"
-
"Зенит" выкупил Чистякова у "Ростова"
-
1
Куман остается в "Барселоне"