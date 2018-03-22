Товарищеские матчи: Уэльс благодаря хет-трику Бэйла деклассировал Китай, Словакия сильнее ОАЭ
Завершились два товарищеских матча с участием европейских сборных. Уэльс камня на камне не оставил от Китая, а Словакия взяла верх над ОАЭ. Стоит отметить, что поединок с главной командой Поднебесной стал дебютным для главного тренера "драконов" Райана Гиггза.
Китай - Уэльс - 0:6
Голы: Бэйл, 2 - 0:1, Бэйл, 21 - 0:2, Воукс, 38 - 0:3, Уилсон, 45 - 0:4, Воукс, 58 - 0:5, Бэйл, 62 - 0:6.
Словакия - ОАЭ - 2:1
Голы: Руснак, 42 - 1:0, Дюриш, 45 - 2:0, Халил, 73 - 2:1.
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