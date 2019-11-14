Товарищеские матчи: Украина вырвала победу над Эстонией, Болгария проиграла Парагваю

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Товарищеские матчи: Украина вырвала победу над Эстонией, Болгария проиграла Парагваю

Представляем результаты товарищеских матчей.

Украина - Эстония 1:0

Гол: Безус, 90 - 1:0

Украина: Лунин, Матвиенко (Шабанов, 46), Соболь, Пластун, Болбат, Цыганков (Безус, 46), Коваленко (Буяльский, 46), Шахов (Шепелев, 76), Сидорчук (Иванисеня, 46), Ярмоленко (Швед, 66), Беседин.

Эстония: Игонен, Пикк, Баранов, Камс (Тенисте, 46), Кууск, Крейда, Айнсалу (Антонов, 63), Пури (Калласте, 83), Лийвак (Зенев, 63), Аньер (Сорга, 71), Кяйт (Васильев, 71).


Болгария - Парагвай 0:1

Гол: Альмирон, 60 - 0:1

Болгария: Георгиев, Малинов, Попов (Popov, 85), Чорбаджийски, Терзиев (Димитров, 64), Костадинов (Цветков, 80), Неделев (Краев, 46), Попов, Вандерсон (Иванов, 70), Марселиньо (Десподов, 46), Горанов.

Парагвай: Сильва, Мартинес (Санчес, 58), Бальбуэна, Морейра, Морель (Вальдес, 81), Вильясанти (Арсамендия, 90), Альмирон (Рохас, 89), Гомес, Риверос, Лескано (Самудио, 90), Ромеро (Мельгарехо, 73).

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