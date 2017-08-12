Товарищеские матчи: "Валенсия" проиграла "Аталанте", "Малага" сильнее "Вильярреала"

В рамках подготовки к новому сезону состоялись два товарищеских матча с участием европейских клубов.

"Валенсия" - "Аталанта" - 1:2

Голы: Толой, 13 - 0:1, Везо, 20 - 1:1, Паломино, 65 - 1:2.



"Малага" - "Вильярреал" - 1:0

Гол: Адриан Гонсалес, 90 - 1:0.

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