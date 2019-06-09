Товарищеские матчи: Венесуэла разгромила США, Япония обыграла Сальвадор
Представляем результаты товарищеских матчей с участием национальных сборных.
Япония – Сальвадор 2:0
Голы: Нагаи, 19 - 1:0, Нагаи, 42 - 2:0
Япония: Шмидт, Седзи, Томиясу, Хатанака (Яманака, 59), Хасимото, Кобаяси (Сибасаки, 80), Доан, Харагути (Накадзима, 67), Минамино (Кубо, 67), Нагаи (Осако, 59), Ито (Муроя, 59).
Сальвадор: Эрнандес, Монтерроса (Флорес, 46), Тамакас (Гарсия, 90), Домингес, Серин (Отис, 88), Алас (Портильо, 51), Серен, Мансия, Орельяна (Майен, 82), Хименез, Бонилья (Ругамас, 71).
США – Венесуэла 0:3
Голы: Рондон, 16 - 0:1, Саварино, 30 - 0:2, Рондон, 36 - 0:3
США: Стеффен, Лонг (Циммерман, 46), Мязга, Рим (Ловитц, 78), Лима, Маккенни (Холмс, 62), Трапп, Ролдан, Арриола, Бойд (Моррис, 62), Зардес (Алтидор, 46).
Венесуэла: Фариньес, Вильянуэва, Чансельор, Росалес (Эрнандес, 46), дель Пино Маго, Саварино (Аньор, 65), Ринкон (Мартинес, 61), Эррера (Фигера, 89), Мурильо (Мачис, 66), Морено, Рондон (Сейхас, 79).
Уганда - Туркменистан 0:0
Камерун - Замбия 2:1
Голы: Демадиба, 2 - 1:0, Жоэл, 71 - 2:0, Мусонда, 77 - 2:1
ДР Конго - Буркина Фасо 0:0
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