Товарищеские матчи: Венесуэла разгромила США, Япония обыграла Сальвадор

Теги япониявенесуэласшакамерун

Товарищеские матчи: Венесуэла разгромила США, Япония обыграла Сальвадор

Представляем результаты товарищеских матчей с участием национальных сборных.

Япония – Сальвадор 2:0

Голы: Нагаи, 19 - 1:0, Нагаи, 42 - 2:0

Япония: Шмидт, Седзи, Томиясу, Хатанака (Яманака, 59), Хасимото, Кобаяси (Сибасаки, 80), Доан, Харагути (Накадзима, 67), Минамино (Кубо, 67), Нагаи (Осако, 59), Ито (Муроя, 59).

Сальвадор: Эрнандес, Монтерроса (Флорес, 46), Тамакас (Гарсия, 90), Домингес, Серин (Отис, 88), Алас (Портильо, 51), Серен, Мансия, Орельяна (Майен, 82), Хименез, Бонилья (Ругамас, 71).


США – Венесуэла 0:3

Голы: Рондон, 16 - 0:1, Саварино, 30 - 0:2, Рондон, 36 - 0:3

США: Стеффен, Лонг (Циммерман, 46), Мязга, Рим (Ловитц, 78), Лима, Маккенни (Холмс, 62), Трапп, Ролдан, Арриола, Бойд (Моррис, 62), Зардес (Алтидор, 46).

Венесуэла: Фариньес, Вильянуэва, Чансельор, Росалес (Эрнандес, 46), дель Пино Маго, Саварино (Аньор, 65), Ринкон (Мартинес, 61), Эррера (Фигера, 89), Мурильо (Мачис, 66), Морено, Рондон (Сейхас, 79).


Уганда - Туркменистан 0:0


Камерун - Замбия 2:1

Голы: Демадиба, 2 - 1:0, Жоэл, 71 - 2:0, Мусонда, 77 - 2:1


ДР Конго - Буркина Фасо 0:0

Читайте также: Футбольная романтика: 6 команд, которые выигрывали национальные кубки, выступая в низшем дивизионе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, не может предоставить дополнительные доказательства по делу

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, не может предоставить дополнительные доказательства по делу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов