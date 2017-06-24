Товарищеские матчи: "Зенит" и ЦСКА потерпели поражения

В субботу состоялись пять товарищеских матчей с участием российских клубов. Выделим поражения питерского "Зенита" и московского ЦСКА от "Лудогорца" и "Штурма" соответственно.

"Краснодар" – "СКА Ростов" - 4:0

Голы: Перейра, 11 - 1:0, Рамирес, 41 - 2:0, Игнатьев, 50 - 3:0, Жигулев, 69 - 4:0.

"Краснодар" - Сафонов, Гранквист (Налду, 46), Жиров (Ивашин, 71), Рамирес (Бородин, 46), Петров (Голубев, 46), Жоаузинью (Бочко, 46), Перейра (Лаборде, 46), Подберезкин (Жигулев, 46), Классон (Сергеев, 46; Мацукатов, 71), Уткин (Игнатьев, 46), Комличенко (Сулейманов, 46).



"Зенит" – "Лудогорец" - 0:1

Гол: Сисиньо, 23 - 0:1.

"Зенит" - Лодыгин (Бабурин, 64), Терентьев (Цаллагов, 46), Новосельцев (Иванович, 26), Хави Гарсия (Анюков, 65), Кришито (Круговой, 64), Шатов (Мак, 65), Нобоа (Маурисиу, 46), Кузяев (Эрнани, 56), Молло (Карпов, 46), Кокорин (Джорджевич, 65), Дзюба (Панюков, 59).



ЦСКА – "Штурм" - 1:2

Голы: Чалов, 12 - 1:0, Цулехнер, 34 - 1:1, Хуспек, 71 - 1:2.

ЦСКА - Помазун, А.Березуцкий (Тошич, 46), В.Березуцкий, Чернов, Набабкин, Натхо, Кучаев, Вернблум, Щенников, Витинью, Чалов.



"Тосно" – "Долгопрудный" - 4:0

Голы: Нуну Роша, 55 - 1:0, Милевский, 62 (пенальти) - 2:0, Палиенко, 78 - 3:0, Нуну Роша, 83 - 4:0.



"Амкар" – "Алюминий" - 2:0

Голы: Бодул, 25 - 1:0, Бодул, 42 - 2:0.

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