Товарищеские матчи: "Зенит" обыграл "Марибор", "Ахмат" сыграл вничью с "Гонведом"
В рамках подготовки к весенней части сезона российские клубы продолжают проводить товарищеские матчи. "Зенит" победил словенский "Марибор", а "Ахмат" разошёлся миром с венгерским "Гонведом".
"Зенит" (Россия) – "Марибор" (Словения) - 3:1
Голы: Ригони, 14 - 1:0, Кокорин, 32 - 2:0, Таварес, 49 - 2:1, Плетнев, 81 - 3:1.
"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Смольников (Краневиттер, 46), Мевля (Терентьев, 65), Маммана (Скроботов, 65), Кришито (Каккоев, 65), Кузяев (Капленко, 80), Паредес (Жирков, 65), Ерохин (Нобоа, 65), Ригони (Плетнев, 65), Кокорин (Полоз, 65), Заболотный (Дриусси, 46).
"Ахмат" (Россия) – "Гонвед" (Венгрия) - 1:1
Голы: Роши, 37 - 1:0, Икенне-Кинг, 61 - 1:1.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Иванов, Роши, Швец, Исмаэл, Садаев, Лео Жаба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12