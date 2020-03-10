Товарищеский матч Германия - Италия пройдет при закрытых трибунах

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Товарищеский матч Германия - Италия пройдет при закрытых трибунах

Товарищеский матч Германия - Италия состоится без зрителей. Встреча запланирована на 31 марта.

Данные меры приняты из-за угрозы коронавируса. В этом месяце многие матчи по всей стране состоятся при закрытых трибунах.

Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

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