Товарищеский матч Германия - Италия пройдет при закрытых трибунах
Товарищеский матч Германия - Италия состоится без зрителей. Встреча запланирована на 31 марта.
Данные меры приняты из-за угрозы коронавируса. В этом месяце многие матчи по всей стране состоятся при закрытых трибунах.
As things stand, the friendly between Germany and Italy on 31st March in Nürnberg will take place behind closed doors. The city of Nürnberg informed the DFB today. #DieMannschaft #GERITA pic.twitter.com/FwMgORZiEZ— Germany (@DFB_Team_EN) March 10, 2020
Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Байер Леверкузен
|25
|47
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|46
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|24
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16