Товарищеский матч Германия - Италия пройдет при закрытых трибунах

Товарищеский матч Германия - Италия состоится без зрителей. Встреча запланирована на 31 марта.

Данные меры приняты из-за угрозы коронавируса. В этом месяце многие матчи по всей стране состоятся при закрытых трибунах.

