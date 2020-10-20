Товарищеский матч между сборными России и Молдовы может состояться в Сочи
Телеграм-канал "Мутко против" утверждает, что Российский футбольный союз работает над изменением места проведения ближайшего товарищеского матча национальной сборной.
Напомним, что 12 ноября команда Станислава Черчесова должна в Кишеневе сыграть с Молдовой.
По информации источника, РФС пытается перенести встречу в Сочи, аргументируя это более качественными мерами по борьбе с коронавирусом в России, а также лучшими климатическими условиями на черноморском побережье.
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