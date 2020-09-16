Товарищеский матч между Швецией и Россией может не состояться
Проведение товарищеской встречи между сборными Швеции и России на грани срыва.
По сведениям телеграм-канала "Мутко против", игра, которая должна состояться 8 октября в Стокгольме, может быть отменена из-за второй волны коронавируса в Швеции.
Сейчас рассматриваются четыре варианта развития событий: проведение матча в Стокгольме без зрителей, отмена игры, перенос на нейтральное поле и перенос игры в Москву.
Читайте также: Сборная России продлила сотрудничество с платежной системой "Мир". | http://soccernews.ru
главное
-
Широков находится под подпиской о невыезде
-
Месси может пропустить первые матчи "Барселоны" в Примере из-за вызова в сборную Аргентины
-
"Тоттенхэм" согласовал с "Реалом" покупку Регилона
-
А если бы Месси ушел? Выделяем 5 игроков, которые могли бы заменить аргентинца в "Барселоне"
-
Месси не собирается завершать карьеру в сборной Аргентины
Лента новостей
-
СМИ: "Ротору" присудили техническое поражение в матче с "Краснодаром"
-
Болельщики "Баварии" выбрали лучшего футболиста прошлого сезона
-
Сын Семака: "В детстве я считал отца предателем"
-
Широков находится под подпиской о невыезде
-
"Сочи" отказывается покупать Ригони и настаивает на аренде
-
Хедира назвал "Ювентусу" свои условия расторжения контракта
-
Месси может пропустить первые матчи "Барселоны" в Примере из-за вызова в сборную Аргентины
-
Хабиб обратился к Златану Ибрагимовичу
-
Товарищеский матч между Швецией и Россией может не состояться
-
"Тоттенхэм" согласовал с "Реалом" покупку Регилона
-
Куман рассказал, почему "Барселона" не может купить Депая
-
Агент Гризманна предлагал услуги игрока "Манчестер Сити"
-
Экс-тренер молодежной сборной России может возглавить "Химки"
-
Сборная России продлила сотрудничество с платежной системой "Мир"
-
А если бы Месси ушел? Выделяем 5 игроков, которые могли бы заменить аргентинца в "Барселоне"
-
"Эвертон" хочет продать пять футболистов
-
Месси не собирается завершать карьеру в сборной Аргентины
-
Моуринью просит "Тоттенхэм" подписать Доста
-
"Реал" хочет обменять Бэйла на хавбека "Тоттенхэма"
-
"Рома" усилится защитниками "Ювентуса" и "Вероны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22