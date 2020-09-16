Товарищеский матч между Швецией и Россией может не состояться

Проведение товарищеской встречи между сборными Швеции и России на грани срыва.

По сведениям телеграм-канала "Мутко против", игра, которая должна состояться 8 октября в Стокгольме, может быть отменена из-за второй волны коронавируса в Швеции.

Сейчас рассматриваются четыре варианта развития событий: проведение матча в Стокгольме без зрителей, отмена игры, перенос на нейтральное поле и перенос игры в Москву.

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