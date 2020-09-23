Товарищеский матч России со Швецией состоится в Москве

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Товарищеский матч России со Швецией состоится в Москве

Товарищеский матч Россия - Швеция состоится в Москве. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Матч команд состоится 8 октября.

РФС уговорил шведов провести игру в столице России, хотя изначально должна была состояться в Швеции.

Напомним, что 11 и 14 октября сборная России встретится с Турцией и Венгрией в рамках товарищеских матчей.

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