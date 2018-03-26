Товарищеский матч Россия - Франция начнётся с минуты молчания

Теги россияфранция

Товарищеский матч Россия - Франция начнётся с минуты молчания

Товарищеский матч между сборными России и Франции начнётся с минуты молчания.

Как сообщают российские СМИ, футболисты перед началом встречи почтят память погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Кроме того, игроки сборной России выйдут на поле с траурными повязками.

Напомним, что матч Россия - Франция состоится во вторник в 18:50 по московскому времени. 

Не пропустите: Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных России и Франции. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов