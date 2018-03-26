Товарищеский матч Россия - Франция начнётся с минуты молчания

Товарищеский матч между сборными России и Франции начнётся с минуты молчания.

Как сообщают российские СМИ, футболисты перед началом встречи почтят память погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Кроме того, игроки сборной России выйдут на поле с траурными повязками.

Напомним, что матч Россия - Франция состоится во вторник в 18:50 по московскому времени.

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