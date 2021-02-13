Товарищеский матч с участием "Крыльев Советов" закончился дракой

1 Теги крылья советовфк борац самац

Товарищеский матч с участием "Крыльев Советов" закончился дракой

В концовке контрольной игры между "Крыльями Советов" и "Борацем" произошла драка.

Из-за скандального инцидента судейская бригада приняла решение досрочно завершить матч.

В итоге "Крылья" победили со счётом 1:0 благодаря голу Романа Ежова.

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