Товарищеский матч сборных России и Молдовы может не состояться
Проведение товарищеского матча между сборными Молдовы и России находится под вопросом.
Игра должна состояться 31 марта в Кишиневе, однако местные власти из-за распространения коронавируса установили запрет на массовые мероприятия.
Сообщается, что Молдавская федерация футбола пока не информировала Российский футбольный союз об изменении планов.
Тем не менее, продажа билетов на матч уже перенесена как минимум до следующей недели.
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