Товарищеский матч в России завершился дракой футболиста и судьи (видео)

Контрольная игра между клубом ПФЛ "Легион-Динамо" и московской любительской командой "Сахалинец" завершилась громким скандалом.

По окончании матча боковой судья Сергей Тумасов поссорился с футболистом Гоги Шонией и ударил того по лицу.

Оба участника конфликта утверждают одно и то же - что оппонент его провоцировал.

Матч завершился ничьей 1:1.

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